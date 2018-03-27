За год цена на ингредиенты для выпекания сдобной Паски выросла на 20%. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы взяли следующий рецепт Паски весом 2,1 кг: 1 кг пшеничной муки, 6 яиц, 300 г сливочного масла, 300 г сахара, 400 г молока, 150 г изюма, 50 г дрожжей, по вкусу соль и ванильный сахар, украшения", - пишет Дорошенко.

В 2018 году среднестатистические цены в Украине были следующими:

1 кг муки составляла 9,6 грн

6 яиц - 16 грн

300 г сливочного масла - 52,6 грн

300 г сахара - 3,6 грн

400 г молока - 8,8 грн

150 изюма на вес - 12 грн

50 г дрожжей - 7,4 грн

соль, ванильный сахар и украшения - 10 грн.

"Таким образом, Паска в 2018 нам обойдется в 120 грн", - резюмировал эксперт.

Паска в 2017 году нам обходилась в 100 грн, то есть за год она подорожала на 20%.

Фото: facebook.com

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