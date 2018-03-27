Власти ФРГ выдали разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение проектной компании.

Отмечается, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 AG на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка Северного потока-2 в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, резюмирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", – отмечает проектная компания.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко надеется, что шведы и датчане остановят "Северный поток-2".

Также в "Газпроме" назвали страны, чьих разрешений на "Северный поток-2" еще нет. Среди них Россия.