На трассе под Харьковом столкнулись сразу 7 авто и перевернулась фура
Во вторник в 5:40 утра на трассе Киев – Харьков – Должанский рядом с г. Чугуев Харьковской области произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу семь автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.
"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге перевернулся автомобиль Renault. По адресу сотрудники полиции выяснили, что в результате ДТП столкнулись семь автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал", – говорится в опубликованном сообщении.
В ДТП попали три грузовика - "Рено", "Вольво", МАН, две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус "Опель" и внедорожник "Сузуки".
В результате масштабного столкновения движение транспорта было затруднено около часа.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Видео: youtube.com/mystiqikin
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