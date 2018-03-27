Во вторник в 5:40 утра на трассе Киев – Харьков – Должанский рядом с г. Чугуев Харьковской области произошло масштабное ДТП. Столкнулись сразу семь автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге перевернулся автомобиль Renault. По адресу сотрудники полиции выяснили, что в результате ДТП столкнулись семь автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал", – говорится в опубликованном сообщении.

В ДТП попали три грузовика - "Рено", "Вольво", МАН, две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус "Опель" и внедорожник "Сузуки".

В результате масштабного столкновения движение транспорта было затруднено около часа.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Видео: youtube.com/mystiqikin

Как сообщала "Страна", под Львовом автомобиль рухнул в реку Боринька, водитель погиб на месте.

Также мы писали о том, что с Горбатого моста в Одессе упали два полицейских в автомобиле Renault.