Народный депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем задекларировал 480,5 тысяч гривен доходов за 2017 год. Об этом сообщают "Украинские новости".

При этом заработная плата народного депутата составила 227,7 тыс. гривен, на обеспечение депутатской деятельности Найем получил 252,8 тыс. гривен годовых.

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, Найем также задекларировал наличные денежные средства в размере 10 тысяч гривен.

На счету в Укргазбанке у Найема размещено 30,9 тыс. гривен (в декларации за 2016 год банковского счета у него не было).

Как сообщала "Страна", в собственности Найема находится 20% квартиры в Киеве площадью 63 кв.м.

В октябре 2016 года депутат приобрел автомобиль Honda Accord 2008 года выпуска за 364 тысяч гривен.

Он владеет правом на торговую марку "Найем Мустафа".

За 2014 год Найем задекларировал 618 тыс. гривен доходов, за 2015 год - 188,2 тыс. гривен, а за 2016 год - 208 тыс. гривен.