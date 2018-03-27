Режим "ночной тишины" введен в варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Об этом сообщает ЦТС.

По распоряжению руководства аэропорта, в соответствии с новыми правилами во временном промежутке от 23:30 до 05:30 запрещены взлет и посадка пассажирских лайнеров.

"Запрет касается самолетов всех авиакомпаний и действует в течение всех дней недели. Исключением являются рейсы военной и спасательной авиации, а также полеты самолетов правительственного авиаотряда. Смогут также садиться самолеты, которые прилетают с опозданием", - сообщил представитель аэропорта Губерт Войчеховский и добавил, что столичный аэропорт стал первым в Варшаве, где введен режим "ночной тишины".

Отмечается, что данный режим был принят по просьбам жителей новых микрорайонов, окружающих аэропорт, многие из которых годами жаловались на шум от садившихся и взлетавших авиалайнеров.

Для того, чтобы ввести режим "ночной тишины" администрации аэропорта пришлось найти другое время для посадки и вылета порядка 15 авиарейсов, а также изучить опыт Мюнхена, Франкфурта, Гамбурга, Цюриха и ряда других европейских городов, где запрет ночных рейсов введен уже давно.

Международный аэропорт им. Шопена - самый крупный в Польше. В 2017 году его услугами воспользовались 15,75 млн пассажиров.

Ранее "Страна" писала о том, что швейцарская авиакомпания возобновила полеты из Цюриха в Киев.

Также мы сообщали, что пассажирский самолет впервые без посадки перелетел из Австралии на Британские острова.