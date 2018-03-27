Нацбанк отказал "Паритетбанку" (Беларусь) в приобретении 100% уставного капитала ПАО "Сбербанк" (Киев).

Об этом сообщается на сайте центробанка со ссылкой на решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

"НБУ отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что санкции США могут помешать Беларуси купить украинскую дочку "Сбербанка".

"Паритетбанк" был единственным претендентом на покупку российской дочки "Сбербанка". 21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для этой сделки.

Учитывая наличие у "Сбербанка" дочерней структуры в Беларуси, БПС-банка, сделка могла позволить хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. Максимальная цена сделки могла превысить $170 млн.

Согласованию сделки со стороны НБУ может помешать то, что один из главных акционеров "Паритета" Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и стран Европы.

Также белорусский банк хочет купить украинскую "дочку" Сбербанка. Банк "Паритет" - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами президента Беларуси.