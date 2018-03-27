В Каталонии сотни сторонников экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона заблокировали ключевые автомагистрали и дороги в знак протеста против его задержания в Германии.

Об этом сообщает АР.

"Демонстранты заблокировали автомагистрали и дороги в северо-восточном испанском регионе в связи с задержанием бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона", - говорится в сообщении.

В тоже время издание Spiegel пишет, что блокада основных транспортных магистралей, ведущих на Барселону, снята. Заблокированными остаются автомагистраль A7 у французской границы и национальная дорога N340, которая связывает Каталонию с испанским юго-восточным побережьем.

Фото: spiegel.de

Как сообщала "Страна", 26 марта суд в Германии арестовал Пучдемона, ранее задержанного вблизи датской границы. Ожидается, что Пучдемон будет находится под стражей до тех пор, пока Германия не изучит европейский ордер на его арест, выданный испанским судом.

Напомним также, что в Барселоне протесты против задержания Пучдемона переросли в столкновения с полицией. По данным каталонской медицинской службы, медпомощь была оказана 100 пострадавшим. В основном, они получили ушибы.