Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова задекларировала 242,1 тысячи гривен дохода и уплату 5 500 199 гривен процентов по кредиту за 2017 год. Такие данные приводятся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Весь доход Денисовой составила депутатская зарплата.

Кроме того, Людмила Денисова задекларировала наличными 53 тысячи долларов и 2 млн гривен (в 2016 году - 7,8 млн гривен).

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке омбудсмен хранит 100,7 тысяч гривен и 679 евро.

В собственности Денисовой находятся квартиры площадью 203 кв. м в Киеве и 119,2 кв. м в аннексированном Россией Севастополе, гараж в Киеве, нежилая недвижимость площадью 303,3 кв. м в поселке городского типа Парковое в Крыму, 25% нежилой недвижимости площадью 532,7 кв. м в Севастополе, 933,2 кв. м - в Симферополе, 350,6 кв. м и 241,7 кв. м. - в Ялте, а также автомобиль Audi A6 2003 года выпуска.

Также Людмила Денисова уплатила страховой платеж в размере 95 678 гривен по договору страхования недвижимости от несчастных случаев.

Денисова является конечным бенефициаром компаний "Триора" (Киев), "Севастопольмаринсервис" (Севастополь), "Батилиман" (Симферополь), "Гуматекс ЛТД" (Лисичанск, Луганская область), "Торговый дом "Крымжелезобетон" (Симферополь), а также "Гуматекс Балтия" (Латвия).

Также Денисова задекларировала бусы из жемчужин Mikimoto и часы Ulysse Nardin.

В разделе "Финансовые обязательства" омбудсмен указала полученный в 2015 году кредит на квартиру в Киеве в размере 23,9 млн гривен, а также полученный в 2016 году заем от своей матери в размере 12 млн гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что завод омбудсмена Денисовой за время ее депутатства "натендерил" более 100 млн.

Также мы сообщали, что новый омбудсмен Денисова и ее дочери владеют компаниями в Крыму.