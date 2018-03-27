Нардеп от "Самопомощи", секретарь комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВР Виктория Войцицкая задекларировала за 2017 год 239,9 тыс. гривен доходов, ее супруг Геннадий - 22,2 млн гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, пишут "Украинские новости".

Весь доход Войцицкой составила депутатская зарплата.

Супруг получил 12,8 млн гривен дивидендов от компании Baker McKenzie - CIS, 9 млн гривен зарплаты от этой же компании, а 399 тыс. гривен составил доход от продажи автомобиля Audi Q7 2013 года выпуска.

В собственности у депутата находится земельный участок площадью 2 471 кв. м, а ее дочь пользуется квартирой (48,1 кв. м) в Киеве.

Согласно декларации, Войцицкая не имеет транспортных средств, средств на банковских счетах и финансовых обязательств.

Муж владеет земельным участком (246 кв. м), 2 квартирами (235 кв. м и 117,4 кв. м), а также 3 автомобилями (Audi A6 2012 года выпуска, Mercedes-Benz GL 350 2016 года выпуска, BMW 523i 2005 года выпуска).

На счету в "Райффайзен Банке Аваль" он разместил 399,3 тыс. гривен, а 1,7 млн долларов - на счетах его компании Duarte Investments Co (Маршалловы Острова).

Ранее "Страна" сообщала о квартирном вопросе нардепов. Депутаты не стесняются брать компенсации из бюджета на аренду, имея жилье в Киеве.

Также Сюмар задекларировала Volvo за 1,2 млн гривен и три миллиона наличкой.