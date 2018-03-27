Сегодня, 27 марта, аэропорт Винница принял первый регулярный рейс из Киева, который считается самым коротким в Украине. Об этом сообщает avianews.com.

Ежедневные вылеты на маршруте Киев-Винница выполняет крупнейший украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины".

Вылеты из аэропорта Борисполь предусмотрены в 20:25, вылеты из Винницы - в 06:20. Время в пути составляет около 1 часа.

Стоимость авиабилетов Киев-Винница на апрель начинается от 840 грн ($ 32) в одну сторону и от 1700 грн туда-обратно ($ 65).

На линии авиакомпания задействует 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у авиаперевозчика "Роза Ветров".

Напомним, в декабре компания анонсировала, что с 25 марта начнет выполнять регулярные рейсы между киевским аэропортом Борисполь и Винницей.

Маршрут является кратчайшим в истории авиакомпании - его длина по прямой составляет около 200 км.

Как сообщала "Страна", ранее над Винницей, где взрывались склады с боеприпасами, запретили полеты самолетов.