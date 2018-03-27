Ощадбанк заявил, что обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который почти полностью дублирует официальный сайт банка.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Главное отличие сайта-мошенника, по которому сразу можно отличить его от официального сайта его адрес, в котором пропущены буквы оригинального названия:

адрес официального сайта Сбербанка https://www.oschadbank.ua,

адрес мошеннического сайта - oschadbk.com.

"Ощадбанк не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга https://online.oschadbk.com/nfs/index.php", - говорится в сообщении.

Ощадбанк уже обратился в Департамент киберполиции и СБУ для блокировки указанного сайта и проинформировал Нацбанк.

Хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия понадобится определенное время.

Фишинговый сайт - мошеннический веб-ресурс, который выманивает реквизиты платежных карточек под видом оказания услуг.

Напомним, что топ-менеджер Ощадбанка, похитивший более 16 млн грн, отпущен под домашний арест.

Как сообщала "Страна", Приватбанк призвал пользователей быть осторожными, чтобы не попасть на уловки мошенников в сети Instagram.