Центр Киева в субботу перекроют из-за "Французской весны"
В связи с открытием пятнадцатого фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта в центре Киева запретят движение транспорта.
Об этом сообщает "Вечерний Киев".
В субботу, 31 марта, с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по улицам Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) и в переулке Рыльского.
Проезд транспорта по Крещатику будет разрешен.
В работу общественного транспорта, который курсирует вышеуказанными улицами, также будут внесены временные изменения.
Ранее "Страна" сообщала о воздушных акробатах и фаер-шоу. Как в Киев приходила прошлая Французская весна.
Также в Киеве радикалы напали на выставку о правах человека.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!