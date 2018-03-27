В связи с открытием пятнадцатого фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта в центре Киева запретят движение транспорта.

Об этом сообщает "Вечерний Киев".

В субботу, 31 марта, с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по улицам Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) и в переулке Рыльского.

Проезд транспорта по Крещатику будет разрешен.

В работу общественного транспорта, который курсирует вышеуказанными улицами, также будут внесены временные изменения.

Ранее "Страна" сообщала о воздушных акробатах и фаер-шоу. Как в Киев приходила прошлая Французская весна.

Также в Киеве радикалы напали на выставку о правах человека.