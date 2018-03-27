Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

По данным РИА Новости, через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена.

Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", - и неожиданно для всех опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и добавил: "Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение".

В ответ люди стали аплодировать.

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