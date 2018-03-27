Второй этап Премьер-лиги начнется после перерыва вызванного играми сборной Украины. Шахтер и Динамо будут вести борьбу за чемпионство и за прямой выход в группу Лиги чемпионов в очных поединках. Сейчас горняки, идущие на первом месте с 57 очками, опережают киевлян на 6 пунктов, и от личных встреч будет зависеть многое.

Уже в 27-м туре подопечные Паулу Фонсеки в Харькове примут киевское "Динамо". Базовые дата и время матча - 15 апреля, 17:00.

Как передает официальный сайт Шахтера, билеты на украинское Классико появились в продаже сегодня, 27 марта.

Где можно приобрести билеты на матч Шахтер - Динамо:

- в кассах стадиона "Металлист" (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com,

bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Цена билетов

Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 800 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 1 500 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;

Sky Box: 3 000, 4 000 и 5 000 гривен.

Также напомним, "Страна" ранее сообщала, что Шахтер предложил новый контракт Фонсеке.

Кроме этого мы рассказывали, что в "Динамо" объяснили болельщикам правила поездки на матч в Мариуполь.