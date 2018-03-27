Шахтер начал продажу билетов на матч с Динамо. На кону - прямой выход в группу Лиги чемпионов
Второй этап Премьер-лиги начнется после перерыва вызванного играми сборной Украины. Шахтер и Динамо будут вести борьбу за чемпионство и за прямой выход в группу Лиги чемпионов в очных поединках. Сейчас горняки, идущие на первом месте с 57 очками, опережают киевлян на 6 пунктов, и от личных встреч будет зависеть многое.
Уже в 27-м туре подопечные Паулу Фонсеки в Харькове примут киевское "Динамо". Базовые дата и время матча - 15 апреля, 17:00.
Как передает официальный сайт Шахтера, билеты на украинское Классико появились в продаже сегодня, 27 марта.
Где можно приобрести билеты на матч Шахтер - Динамо:
- в кассах стадиона "Металлист" (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets;
- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com,
bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
Цена билетов
Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 800 гривен;
Roof Club (с пакетом гостеприимства): 1 500 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;
Sky Box: 3 000, 4 000 и 5 000 гривен.
Также напомним, "Страна" ранее сообщала, что Шахтер предложил новый контракт Фонсеке.
Кроме этого мы рассказывали, что в "Динамо" объяснили болельщикам правила поездки на матч в Мариуполь.