2 тысячи пациентов на одного терапевта. Какие изменения ждут украинских врачей с 1 июля
Минздрав утвердил Порядок оказания первичной медицинской помощи, по которому врачи начнут работать с 1 июля.
Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.
"Утвердили очень важный документ - Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. С первого июля он станет ориентиром в работе для всех семейных врачей, терапевтов и педиатров. Вместе с новыми правилами работы, этот документ формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента. Пользуясь им, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания", - говорится в сообщении.
Супрун также привела примеры того, что будет входить в обязанности врачей первичного звена (терапевтов, педиатров, семейных врачей) с 1 июля этого года, в соответствии с Порядком оказания первичной медицинской помощи:
- Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.
- Терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.
- При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.
- Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.
- Врач должен вовремя выявлять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый образ жизни.
- В компетенции врача первички – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи.
- Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее.
- Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими доступными средствами. При необходимости врач может выехать к пациенту на дом. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет не об экстренной помощи – служба "скорой" будет работать в привычном режиме.
- Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить его пациентам.
Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1 800 пациентов, терапевта – 2 000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.
Целесообразность подписания деклараций с большим количеством пациентов будет согласовываться при заключении договора медучреждения с Национальной службой здоровья. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Ранее "Страна" сообщала, что Супрун хочет отпустить больных туберкулезом, чтобы лечить их амбулаторно.
Также глава Минздрава предлагает отменить флюорографию для украинцев.