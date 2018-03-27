Минздрав утвердил Порядок оказания первичной медицинской помощи, по которому врачи начнут работать с 1 июля.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Утвердили очень важный документ - Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. С первого июля он станет ориентиром в работе для всех семейных врачей, терапевтов и педиатров. Вместе с новыми правилами работы, этот документ формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента. Пользуясь им, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания", - говорится в сообщении.

Супрун также привела примеры того, что будет входить в обязанности врачей первичного звена (терапевтов, педиатров, семейных врачей) с 1 июля этого года, в соответствии с Порядком оказания первичной медицинской помощи:

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления.

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.

Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

Врач должен вовремя выявлять риски для здоровья. Он проконсультирует, как постепенно освободиться от вредных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти на здоровый образ жизни.

В компетенции врача первички – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи.

Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее.

Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими доступными средствами. При необходимости врач может выехать к пациенту на дом. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Речь идет не об экстренной помощи – служба "скорой" будет работать в привычном режиме.

Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить его пациентам.

Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1 800 пациентов, терапевта – 2 000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.

Целесообразность подписания деклараций с большим количеством пациентов будет согласовываться при заключении договора медучреждения с Национальной службой здоровья. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун хочет отпустить больных туберкулезом, чтобы лечить их амбулаторно.

Также глава Минздрава предлагает отменить флюорографию для украинцев.