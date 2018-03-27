Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Об этом пишет "Медуза".

В пресс-службе Кремля заявили, что соответствующий указ уже подписан Путиным.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, 53 обратились за помощью, в больницах находятся 13 пострадавших.

Следком РФ назвал предварительный причины ужасного пожара. По словам главы Следкома РФ Александра Быстрыкина, очагом возгорания стала детская игровая площадка на четвером этаже. Власти обсуждают, в частности, две версии: "либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня".

А жители Кемерово вышли на митинг, требуя рассказать правду о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".