Президент Петр Порошенко уволил из Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) временных членов Викторию Морозову и Вадима Таратуна, которые были назначены, чтобы разблокировать работу НКРЭКУ.

Два соответствующих указа от 23 марта обнародованы на сайте президента.

Согласно указам №80 и №81, Виктория Морозова и Вадим Таратун уволены в связи с окончанием трехмесячного срока членства, на который они были назначены в конце декабря 2017 года.

Таким образом, Нацкомиссия вновь лишилась кворума для проведения заседаний.

Напомним, что срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка истекает в мае 2018 года.

Как сообщала "Страна", в Украине повысили розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей.