В ближайшие сутки, 28 марта, на территорию Украины переместится порция более прохладного воздуха с северо-запада Европы, сообщает Интерфакс, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Местами будет небольшой дождь и мокрый снег, лишь в большинстве северных и южных областей днем без осадков. Ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 6-11°.

В Киеве в среду ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 18,0 градусов тепла в 1977 и 1981 годах, а самая низкая ночью – на отметке 9,5 градусов мороза в 1899 году.

В четверг, 29 марта, в западных, центральных и восточных областях Украины - небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части, Закарпатье и Прикарпатье от 2° мороза до 4° тепла, днем 7-13° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 6° мороза, днем 2-8° тепла (в Черниговской и Сумской областях ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла).

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик опубликовала фото циклона, чьи фронты несут в Украину похолодание и дожди.

Также мы сообщали, что синоптики зафиксировали в Киеве метеорологическую весну.