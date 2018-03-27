Голливудская актриса Анджелина Джоли, сыгравшая Малифисенту, закрутила роман с мужчиной, далеким от киноискусства. Новый избранник Джоли работает агентом по недвижимости и не хочет привлекать внимание прессы к своей персоне.

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Инсайдер отмечает, что пока между Джоли и ее визави нет "ничего серьезного" но при этом Джоли видится с новым другом регулярно.

Именно он помог актрисе пережить болезненное расставание с Питтом.

"Энджи очень тяжело переживала разрыв с Брэдом, и ей очень помогло это общение", - сообщил изданию информатор.

Также известно, что новый мужчина старше Анджелины.

Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

А вот о примирении Питта и Джоли не может быть и речи, по мнению источника СМИ.

"Они расстались очень плохо, и хотя они вместе растят шестерых детей, но при этом не могут находиться вместе в одной комнате", - заявил источник издания.

Как сообщала "Страна", это не первые слухи о регулярных свиданиях Джоли после разрыва с Брэдом.

Так, в марте инсайдеры сообщали про отношения актрисы с коллегой по актерскому цеху 33-летним актером Гарретом Хедлундом.

Напомним, что в декабре Анджелина Джоли находилась на грани истощения и весила меньше своей дочери.