Следствие по делу внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в планировании госпереворота в Украине и теракте, завершится через 2-3 месяца.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

"Следователь говорит в 2, максимум в 3 месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс", - сказал он.

Шевченковский райсуд Киева 23 марта, избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 20 мая 2018 года) без права внесения залога.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Савченко объявила голодовку, то есть с 23 марта. Спустя 2 дня ее адвокаты сообщили, что она уже похудела.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

А ее якобы соучастник, глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. На следующий день киевский суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Ранее "Страна" сообщала, что обжалование ареста Савченко рассмотрят в суде 29 марта.

Также адвокаты Савченко внесли в суд апелляцию на арест нардепа.