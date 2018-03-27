С 4 апреля в Украине заработает новая система контроля качества продуктов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В силу вступит закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных".

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

По новому закону, инспекторы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки, который должен быть публичным.

За нарушение новых правил предусмотрен штраф на сумму до 70 тыс. грн - в зависимости от правонарушения.

Если будут выявлены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или оборот товаров или кормов.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине может быть введен запрет на забой скота на несертифицированных бойнях. Такое мясо можно будет использовать исключительно для собственных нужд.

Как сообщала "Страна", украинцы тратят половину заработанного на еду и напитки.