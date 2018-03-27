Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей после трагедии в Кемерово, где погибли 64 человека. Об этом сообщает пресс-служба сайта КГГА.

"Мы шокированы трагедией, случившейся в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей", - отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА обращают внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.

Пантелеев также отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.

После пожара в Кемерово в соцсетях заговорили о том, что современные торговые центры – это "душегубки". В них нарушены все мыслимые нормы пожарной безопасности – и не только в России, но и в Украине.

Опыт трагедии в Кемерово также показывает, что конструкции торговых центров на постсоветском пространстве держатся "на соплях" и быстро выгорают.

Как сообщала "Страна", совладелец киевского "Дрим Тауна" после пожара в Кемерово заявил, что готов к любым проверкам.