Гимнаст Олег Степко, который ранее выступал под флагами Украины и Азербайджана, стал гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на личного тренера спортсмена Владимира Кочнева.

Уточняется, что в 2013 году Степко выиграл для Украины золото в упражнениях на брусьях на Чемпионате Европы, а в 2015 стал бронзовым призером Чемпионата мира, выступая от Азербайджана.

Теперь Олег Степко планирует в апреле выступить на чемпионате России в Казани.

Известно, что 24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - за Азербайджан.

В 2017 году спортсмен принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня он должен уже получить паспорт", - сообщил Кочнев.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский гимнаст завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе.

Также мы сообщали, что белорусский гимнаст подал в суд на украинскую спортсменку после обвинений в изнасиловании.