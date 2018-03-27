"Киевский метрополитен" перенес аукцион на строительство метро на Виноградарь за 6,323 млрд гривен на 7 мая.

Об этом свидетельствует тендерное предложение коммунального предприятия, обнародованное в системе публичных закупок ProZorro.

Ранее аукцион был назначен на 27 марта. Тендерные предложения принимаются до 30 марта.

Первая заявленная стоимость закупки составляет 6 322 773 291 гривну с возможностью понижения цены в шаг 0,5%, что составляет 31,6 млн гривен.

Проект предполагает строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе. Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева.

Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Ранее "Страна" сообщала, что две станции метро на Виноградарь откроют через три года, - Кличко.

Также в Киеве объявлен тендер на строительство двух станций метро на Виноградарь за 6,3 млрд гривен.