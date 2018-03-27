Посольство России в Украине отреагировало на высылку 13 российских дипломатов, заявив, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию. Такое заявление появилось на сайте ведомства.

"МИД Украины нотой информировал Посольство о том, что тринадцать дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон-грата, якобы, за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". На самом же деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученном Президентом Украины Порошенко заявлении о том, что данная акция предпринята украинской стороной в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипалей". С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - говорится на сайте Посольства России в Украине.

В документе говорится о том, что в основе решения о высылке российских дипломатов лежит ничем не подкрепленное, по мнению российской стороны, утверждение британского премьера Терезы Мэй о будто бы "высокой вероятности" причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

"Со своей стороны Россия призывала Великобританию к открытому и предметному взаимодействию в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО). Однако наше обращение услышано не было. В любом случае недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Европы и США.

Также мы публиковали весь список стран, которые заявили о высылке российских дипломатов.