Пасечник Николай Ульянич, ставший знаменитым, когда его увидели продающим мед возле метро "Осокорки" из багажника электромобиля Tesla Model S, решил продать авто.

Соответствующее объявление он разместил на своей странице в Facebook.

"Моя Тесла модели S 85 с пробегом 22 тыс. км (2014 год) и полной комплектацией кроме автопилота и пневмоподвески. Ни одного недостатка. Продается значительно дешевле аналогов. Зарегистрирована в Киевской области. Имеет дополнительно запасное колесо и комплект зимних шин", - пишет Ульянич.

Фото: facebook.com

В комментариях Ульянич отмечает, что его друзья из США обещают ему автомобиль "подобрать поновее". Цену он в соцсети не указывает, но на сайте auto.ria.com опубликовано предложение по данному автомобилю. Ульянич просит за нее 61 тыс. долларов.

Фото: auto.ria.com

Николай Ульянич является академиком Украинской Академии Наук и заслуженным пасечником Украины. Кроме того, Николай Васильевич - почетный апитерапевт (применение живых пчел в лечении различных заболеваний) Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что дедушка с медом на Tesla оказался академиком и заслуженным пасечником Украины.

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