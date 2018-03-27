Киевский пасечник решил продать свою Tesla
Пасечник Николай Ульянич, ставший знаменитым, когда его увидели продающим мед возле метро "Осокорки" из багажника электромобиля Tesla Model S, решил продать авто.
Соответствующее объявление он разместил на своей странице в Facebook.
"Моя Тесла модели S 85 с пробегом 22 тыс. км (2014 год) и полной комплектацией кроме автопилота и пневмоподвески. Ни одного недостатка. Продается значительно дешевле аналогов. Зарегистрирована в Киевской области. Имеет дополнительно запасное колесо и комплект зимних шин", - пишет Ульянич.
Фото: facebook.com
В комментариях Ульянич отмечает, что его друзья из США обещают ему автомобиль "подобрать поновее". Цену он в соцсети не указывает, но на сайте auto.ria.com опубликовано предложение по данному автомобилю. Ульянич просит за нее 61 тыс. долларов.
Фото: auto.ria.com
Николай Ульянич является академиком Украинской Академии Наук и заслуженным пасечником Украины. Кроме того, Николай Васильевич - почетный апитерапевт (применение живых пчел в лечении различных заболеваний) Украины.
Ранее "Страна" сообщала, что дедушка с медом на Tesla оказался академиком и заслуженным пасечником Украины.
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