Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил подумать о переходе украинского языка с кириллицы на латиницу.

Он не первый, кто выступил с подобной новацией. Переход на латиницу в узких кругах обсуждается столько же, сколько лет самой идее независимости Украины.

Однаков в последние годы адепты идеи "латинизации" активизировались. По их мнению, смена алфавита быстрее приведет нас в Европу.

Климкин предложил подумать - и в соцсетях начали думать. "Страна" собрала реакцию на предложение министра.

Что предлагает Климкин

Глава МИД в очередной раз поднял вопрос о смене алфавита для украинского языка.

"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников – журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (…) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", – написал глава МИД в Facebook.

В комментариях под постом Климкина есть немало мнений в поддержку этой идеи.

Так, пользователь Светлана Чуб считает: "Украинскую латиницу легко читали бы поляки, словаки, чехи, все западные славяне. В свою очередь, украинцы, привыкнув к укрлатинице, гораздо легче воспринимали бы тексты языках западных славян. Алфавитный барьер так же, как и ширококолейная железная дорога, является частью ''железного занавеса".

Юрий Веприцкий пишет: "Полностью согласен! Всего прогрессивного в стране должно быть много, даже алфавита, тем более что молодежь в своем большинстве настроена на европейское будущее, а потому изучает другие языки. Поэтому латинский алфавит хуже точно не сделает. Не слушайте одноклеточных примитивов, которые не понимают позитива во всем новом!"

Дмитрий Билан: "Кириллица не является чисто украинским изобретением. Поэтому не стоит так уж ее держаться. Положительным является пример Сербии, где параллельно используются оба правописания с постепенным смещением в сторону латиницы".

Пользователь Станислав Морозенко пишет: "Актуальную тему, на мой взгляд, поднял министр. Ведь Молдова, бедная страна, но решилась ввести латиницу, а не взывая при этом "не время", "отказываемся от родного" и т.д ... Вдумаемся, предлагается (вместе!) с украинским ввести латиницу. А мы уже по своему усмотрению выбираем, на каком языке общаться .. Ведь пользуемся тысячелетиями украинско-кириллическим языком, и ходим более 300 лет молиться в московской церкви, слушаем русский шансон, везде инфопространство засорено русизмами. В этом случае, вряд ли в ближайшее время Украина лишится "совка" и его атрибутов (хорошая пенсия, вкусная колбаса), и станет частью Европейского сообщества, а именно культурно, духовно, экономически, с действительно конкуретной пенсией и элитной колбасой".

Кто пытался перевести украинский на латиницу

Идея перевести украинский язык на латиницу впервые появилась в XVII веке.

В 1834 году украинский языковед Иосиф Лозинский предложил "абецадло" – латинские буквы украинского языка на базе польского алфавита. Также известна инициатива чешского слависта Иосифа Иречека, которую он предложил в 1859 году.

Его азбука опиралась на чешское правописание с несколькими польскими буквами. Предполагалось, что этот алфавит позволит украинскому языку уйти от церковнославянского и российского влияния.

В 2014 году во Львове продвигали реформу по переходу на латинский алфавит. По их мнению, латинизация приблизила бы Украину к Европе, где практически все народы используют латиницу.

В январе 2017 года журналист Станислав Речинский написал в Facebook о том, что стоит перейти на латинский алфавит:

"В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез перейти на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ - тем лучше. Чем дальше от РФ - тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, "китайскую стену" и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии".

Позже Речинский удалил свое сообщение.

Также в 2017 году весной президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение о переходе к использованию для записи казахского языка латиницей вместо кириллицы. Планируется, что полный переход осуществится до 2025 года. Украинцы подхватили идею – мол, а почему бы нам не сделать так же.

В апреле 2017 года в интернете появился проект латинского алфавита украинского языка - Manifest ukraїnśkoї latynky, то есть"Манифест украинской латиницы". Проект был выдвинут изданием "На часі", которое так объяснило свою инициативу: "Латиница - первый шаг к английскому как универсальному языку общения".

В декабре 2017 года на официальном сайте президента была опубликована электронная петиция с призывом отказаться от алфавита на кириллице.

В тексте документа украинские слова написаны латинскими буквами.

"Переход на латиницу очень повлияет на развитие украинского языка во всём мире, так как её будут легче воспринимать и изучать иностранцы, не говоря уже о преимуществах в сфере информационных технологий", — заявил автор петиции Андрей Чернявский.

Были и другие аналогичные петиции, но ни одна не набрала хоть сколько-нибудь значительного числа голосов.

Также в социальных сетях не раз пытались раскручивать тему о том, что украинский язык нужно переводить на латиницу.

"Страну продолжают раскалывать дальше"

На инициативу Климкина уже начали откликаться блогеры. Так, депутат Александр Онищенко возмущен такой инициативой:

"Почему страна деградирует? Потому что вот такие тупицы и холуи у власти. Человек со всеми признаками глубокой неполноценности во главе украинского МИД предлагает подискутировать на предмет введения в стране латиницы. В погоне за потерей собственной идентичности такие вот климкины готовы на все – от смены пола до подобострастного блеянья, чтобы кому-то там из "правильных" соседей понравиться.

Почему бы нам еще на иероглифическое письмо не перейти, чтобы стать ближе к китайцам? А специально для таких как Климкин обязательно следует параллельно ввести еще и клинопись, это как раз будет соответствовать его интеллекту и общему внутреннему мировоззрению.

Но это тема не только для стеба, здесь проблема гораздо хуже. Все эти климкины монотонно продолжают убивать нашу страну. Мало того, что они переводят дискуссию в обществе с насущных проблем – кризис системы управления, развал экономики, прекращение социального обеспечения государством своих граждан, чудовищная даже по африканским меркам коррупция, - так они еще и продолжают раскалывать страну дальше и дальше. У нас и так куча болевых точек, которые мы никак не научимся деликатно обходить, так эти проходимцы каждый раз на новом месте выдумывают что-то еще особенное".

Экс-нардеп Василий Горбаль шутит: "Только выучил суржик, а тут на латиницу уже надо переходить".

Журналист Андрей Капустин предлагает Климкину альтернативные виды письменности:

"Отечественные СМИ бесстрастно сообщили, что "Министр иностранных дел Украины предложил обсудить возможность параллельного использования кириллицы и латиницы"...

А чего, господин министр, так слабенько? Чего бы уже сразу не предложить параллельное использование китаицы, арабицы, а также узелковицы. В смысле узелкового письма кипу, которым пользовались древние инки.

Кстати, использование узелковицы может дать еще и мощный толчок, как отечественному животноводству, так и отечественному нитепрядильному производству. Поскольку для написания на языке кипу писем, указов, распоряжений и прочих подзаконных актов использовалась нитки из шерсти таких южноамериканских верблюдовых, как лама и альпака..."

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич очень кратко выразил свое отношение к предложению главы МИД: "Дураки поразительно предсказуемы: Климкин предложил задуматься о переходе на латиницу".

Политический эксперт Кирилл Молчанов предлагает поинтересоваться мнением главы Института национальной памяти: "Эстафету Бирюкова подхватил Климкин, предлагает вводить латиницу. Поэтому поводу надо заслушать тов. Вятровича и его исторические скрепы!"

Блогер Макс Бужанский: "Климкин, видимо решивший все международные проблемы, занялся образованием. Латиница вместо кириллицы. Будет очень красиво. И отцы-иезуиты вместо Скорой помощи".

Журналист Вячеслав Чечило: " Климкин предлагает ввести в Украине латиницу. И, думаете, не введут? Как по мне, введут обязательно. Просто чуть позже - лет через 5".

Журналист Александр Мордкович также шутит над предложением министра: "Не на латиницу надо менять, а на руническое письмо. Чтобы одним ходом отсечь всякие претензии московитов на историческое наследие норманов-руси. Ну или на клинопись".