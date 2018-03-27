Министр иностранных дел Павел Климкин не полетит в Нью-Йорк (США) 27-28 марта для участия в дебатах Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященных миротворческим операциям. Об отмене визита министра иностранных дел в США сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

"Визит отменен в связи с состоянием здоровья Павла Климкина. Ничего страшного, обычная простуда. Такое бывает", - сказала спикер МИД.

По словам Бецы, скорее всего Украину в дебатах будет представлять постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин предлагает обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей.

Также мы сообщали о том, сколько министр иностранных дел Климкин заработал в прошлом году.