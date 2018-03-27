Первый вице-губернатор Кемеровской области России Владимир Чернов заявил, что пользователи соцсетей должны понести ответственность за распространение слухов о сотнях погибших на пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Об этом заявил сообщает "Интерфакс".

"Те, кто распространяет эти записи с большим количеством погибших должны ответить за клевету по полной программе", - сказал Чернов, выступая на митинге на площади Советов в Кемерове во вторник.

Он также подчеркнул, что готов понести ответственность, если в его действиях найдут нарушения. "Если скажут, что виноват - я уйду", - сказал Чернов.

Между тем член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил о 78 пропавших без вести, из которых около 70 - дети.

Накануне глава МЧС России Владимир Пучков уже подчеркивал, что число погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове, по последним данным, составляет 64 человека.

Как сообщала "Страна", пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.