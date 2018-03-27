В Белой Церкви немецкая овчарка сорвалась с привязи и покусала двух детей (17 и 11 лет) и 57-летнего прохожего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что животное сорвалась с привязи. В результате нападения три человека получили рваные раны бедер, рук и ног и были госпитализированы.

Работники полиции, прибывшие на вызов, приняли решение применить табельное огнестрельное оружие, из которого совершили один выстрел в воздух. Благодаря этому животное отбежало от пострадавших, а местные жители, которые в это время были рядом, забили собаку до смерти.

Тело собаки направили на экспертизу в ветеринарную клинику, чтобы выяснить не болела ли она бешенством.

К административной ответственности намерены привлечь владелицу овчарки.

Напомним, что ранее в селе Санжейка Одесской области две среднеазиатские овчарки (второе название породы - алабай) набросились на 71-летнюю женщину.

Как сообщала "Страна", ученые Ливерпульского университета выяснили, что собаки чаще атакуют эмоционально нестабильных людей с частыми перепадами настроения.