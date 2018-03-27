Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон останется под стражей до вынесения решения о его экстрадиции. Такой вердикт вынес региональный суд немецкого города Киль.

Об этом сообщает AFP.

"Пучдемон останется под стражей, пока не будет принято решение о процедуре выдачи", - заявили в суде на следующий день после ареста политика.

Напомним, Карлес Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Барселоне протесты против задержания Пучдемона переросли в столкновения с полицией.