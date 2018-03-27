Под Полтавой вторые сутки горит городская свалка. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС .

"26 марта в 09.20 поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов, в селе Макуховка Полтавского района. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 200 кв.м. Пожар был локализован в 12:00. По состоянию на 21:00 ликвидирован пожар на площади 150 кв.м. Работы по тушению пожара продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Фото: dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в январе под Полтавой спасатели также двое суток боролись с пожаром на свалке.

Напомним, в Днепропетровской области почти сутки не могут победить пожар на свалке.