Во вторник, 27 марта, Московский горсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в Twitter написал его адвокат Марк Фейгин. Он добавил, что его подзащитный не признает вину в полном объеме.

Фото: twitter.com/FeyginMark

Напомним, что 30 сентября 2016 года ФСБ России задержала в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко по обвинению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Интересы Сущенко представляет адвокат Марк Фейгин

Как сообщала "Страна", украинский журналист Роман Сущенко, которого держат под стражей в тюрьме "Лефортово" в России по подозрению в шпионаже на РФ, может освободиться уже в мае. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Также мы писали, что Фейгин заявил, что от Сущенко требуют признания в шпионаже.