Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, у которого в кабинете было установлено прослушивающее устройство, могут задержать и арестовать.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах, передают "Украинские новости".

"Его могут арестовать", - сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но точные сроки не называются. Также источник не сообщил, в рамках какого дела может произойти задержание.

По данным СМИ, "прослушка" в кабинете Холодницкого была заложена работником фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов и может быть инициативой НАБУ.

Напомним, что ранее Холодницкий подтвердил, что у него в кабинете нашли "жучок".

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что на главу САП Холодницкого завели дело.