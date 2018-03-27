Инцидент на футбольном поле прервал товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов. На поле выбежали несколько болельщиков. Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним селфи.

Другой болельщик подбежал к нападающему, обнял его и поцеловал. Вмешавшиеся в происходящее стюарды стадиона "Стад де Женев" не дали еще одному фанату добежать до футболиста.

Фото: twitter.com/e_footballnet

Видео голов матча опубликовано на Yourube-канале Fazzer.

Уточним, что в этом матче сборная Португалии проиграла со счетом 0:3.

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