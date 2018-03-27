Австралийские власти объявили о высылке из страны 2 российских дипломатов после отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсбери, несмотря на ранее сделанное заявление о нейтральной позиции. Дипломаты должны покинуть материк в ближайшие 7 дней. Об этом сообщает The-village.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и глава министерства иностранных дел Джули Бишоп пояснили, что страна решила поддержать своих союзников и партнеров в сдерживании России, так как ее действия угрожают международной безопасности.

Кроме того, к санкциям присоединилась Исландия. Правительство заявило о приостановке двусторонних контактов с Россией на высоком уровне до прояснения ситуации с отравлением Сергея Скрипаля. В частности, исландские политики не посетят ЧМ-2018.

Таким образом, в связи с делом бывшего шпиона Сергея Скрипаля уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов.

"Фактически, вышлют 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только что присоединилась и выдворит 2 россиян", - сообщил в Twitter руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности Министерства иностранных дел Польши Доминик Янковский.

Фото: twitter.com/dpjankowski

В Словакии заявили, что для высылки российских дипломатов мало обвинений, не опирающихся на факты.

Как сообщала "Страна", 60 россиян выдворят из США, еще 13 - из Украины. К протесту также присоединились Канада, Франция, Польша, Испания, Германия, Литва, Чехия, Дания, Нидерланды, Италия, Албания, Румыния, Латвия, Хорватия, Эстония, Швеция, Норвегия и Финляндия.

В Кремле уже предупредили об ответных санкциях за "стадную" высылку представителей дипмиссии.