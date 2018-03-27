В Сеуле не подтвердили информацию о визите Ким Чен Ына в Пекин
В МИД Южной Кореи не подтвердили сообщения о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, которые ранее появились в СМИ.
Об этом сообщает Yonhap.
"Наше правительство пытается полностью понять соответствующую ситуацию, в том числе то, соответствуют ли эти сообщения действительности. Но данные о том, что председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын находится в Китае, не были подтверждены", - сообщили в министерстве.
Тем временем кортеж без опознавательных знаков с усиленной охраной проехал по центральной улице Пекина. После того, как кортеж проехал, движение по улице было открыто.- сообщают РИА Новости.
Ранее сообщалось о первом визите Ким Чен Ына в китайскую столицу с момента его прихода к власти. Сообщения подтверждались фотографиями бронепоезда, на котором традиционно передвигается северокорейский лидер, на пекинском вокзале. Официальный представитель китайского МИДа в ходе ежедневного брифинга отказалась подтвердить эти данные.
Напомним, что в Сеуле заявили, что КНДР готова отказаться от ядерного оружия и начать переговоры с США.
Как сообщала "Страна", представители США, КНДР и Южной Кореи провели неформальную встречу в Финляндии.