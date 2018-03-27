Среди 64 погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 41 ребенок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек на пожаре.

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово.

Еще один активист заявил о недостоверности распространяемой в сети информации о том, что тела прячут на местном хладокомбинате.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?", - сказал активист.

Как сообщала "Страна", пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом (последнем) этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

Напомним также, что президент России Владимир Путин встретился с группой горожан, которые не верят официальным данным о жертвах.