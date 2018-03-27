Оболонский райсуд Киева перенес рассмотрение дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 4 апреля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение во вторник, 237 марта, на заседании суда озвучил председательствующий судья Владислав Девятко.

Рассмотрение дела на 4 апреля перенесли из-за командировки адвокатов. Начало заседания назначено на 10:00.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, что ранее суд разрешил допросить Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича по видеосвязи.

Как сообщала "Страна", ГПУ отправила по трем адресам повестки на допрос Виктору Януковичу.