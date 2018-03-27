Ветераны АТО выступили против победы Валентина Манько в конкурсе на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом сообщает украинский кризисный медиа-центр.

Военнослужащие АТО обратились к властям и президенту. Они отмечают, что в отношении Валентина Манько было открыто много уголовных дел, что говорит о неблагонадежности кандидата.

"Учитывайте специфику. Я часто пересекался с Манько. Это были кражи, грабежи. В городе Курахово Манько собирался пройти в депутаты, пытаясь захватить избирательный участок с оружием. Скажите пожалуйста, как этот человек будет руководить нами и мы будем на него равняться. Если поставят Манько... Мы не Надя Савченко и не Рубан. И никто нам указывать не будет. Есть много военнослужащих и офицеров, которые могут занять эту должность. По-моему мнению, должность должен занять волонтер", - отметил сержант Владислав Грищенко, который с 2014 года был бойцом Правого сектора, после - командиром отделения саперов.

Как сообщала "Страна", после того как стало известно, что человек с таким неоднозначным послужным списком выиграл конкурс, разразился скандал. Больше всего удивились победе Манько сами ветераны АТО. Многие из них, кстати, уже после скандала из новостей узнали о том, что должность главы Госслужбы вообще была вакантна и что Кабмин, оказывается, объявил конкурс.