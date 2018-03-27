После того, как в России назвали страны, в которых мог производиться газ "Новичок", в Чехии проведут специальную проверку по поручению президента Милоша Земана.

Об этом сообщает DW.

Службе безопасности и информации (СБИ) предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ, которым был отравлен экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатываться или храниться на территории Чехии.

Напомним, что ранее в Лондоне заявили о доказательствах того, что газ "Новичок" был произведен в России.

Как сообщала "Страна", российский МИД утверждает, что ни СССР, ни Россия не разрабатывали газ "Новичок", которым могли отравить экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом источником происхождения химиката называются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция, - те страны, которые с конца 90-х годов исследуют вещества с проекта "Новичок".