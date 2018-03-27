В Новоград-Волынском районе на Житомирщине правоохранители выявили схему разворовывания спецтехники, которая затем реализовывались через интернет. Любопытно, что это произошло во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

Об этом сообщает сайт ГУНП Житомирской области.

"Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - уточнили в полиции.

Фото: zt.npu.gov.ua

Как рассказывают правоохранители, обыски продолжались в течение двух недель. В результате изъято почти 200 машин, подготовленных к продаже. В настоящее время правоохранители проверяют, находятся ли они на соответствующем учете в воинских частях.

Фото: zt.npu.gov.ua

По данным полиции, на ресурсах в сети интернет размещено объявление о продаже указанной техники.

Обстоятельства резонансного дела в настоящее время расследуются по ч.3 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет.

Полиция инициировала ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.

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