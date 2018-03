Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина в двух упорных сетах обыграла австралийку Эшли Барти. Об этом сообщает WTA в Twitter.

Элина Свитолина (Украина) - Эшли Барти (Австралия) 7:5, 6:4

Для Свитолиной это станет первым участием в четвертьфинале Miami Open. В третьем круге соперницей украинки станет победительница пары Петра Квитова - Елена Остапенко. Матч 1/4 финала состоится 28 марта.

