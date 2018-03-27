В Киеве из-за ремонтных работ частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и на путепроводах у Северного моста. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Ограничение движения продлится до конца суток 27 марта.

График ограничения движения:

с 10:00 до 14:00 на путепроводе через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина;

с 14:00 до 19:00 на путепроводе через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении ст. м. "Почайна" ("Петровка");

с 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки;

с 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

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