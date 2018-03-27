Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что ему предложили новый контракт с "оранжево-черными".

Об этом сообщает Desporto.

"Шахтер" уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным, мне нравится этот опыт. Однажды, очевидно, я вернусь в чемпионат Португалии", - сказал Фонсека.

Он возглавил "Шахтер" в 2016 году, сменив Мирчи Луческу.

Фото: google.com.ua

Напомним, что тренер "Шахтера" вошел в число лучших футбольных наставников Португалии.

Как сообщала "Страна", "Шахтер" установил рекорд футбольных чемпионатов Украины по числу крупных побед.