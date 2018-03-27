Во Львовской области 55-летний водитель авто погиб в результате того, что его машина сорвалась в реку Боринька. ДТП произошло 26 марта в 22:40 у села Бориня Турковского района Львовской области.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, местный житель не справился с управлением и его автомобиль рухнул в реку.

"Автомобиль Fiat Doblo перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель погиб на месте происшествия. Причины происшествия устанавливают", - сообщили в департаменте.

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