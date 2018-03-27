Печерский райсуд Киева рассмотрит жалобу адвоката Михаила Саакашвили Руслана Чернолуцкого на постановление прокурора ГПУ о приостановлении расследования выделенного в отдельное производство в рамках процесса о "деньгах Курченко".

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Жалоба была подана 15 марта. Ее рассмотрит судья Олеся Батрин. Заседание назначено на 6 апреля в 12:00.

"Противоправность остановки "нового" уголовного производства заключается в том, что ни Саакашвили, ни его защита не получали нового подозрения и фактически Саакашвили не является участником уголовного производства, в рамках которого, в частности, был направлен запрос в Нидерланды о взятии образцов голоса у него", - пояснил адвокат Чернолуцкий.

Он считает, что такие действия Генпрокуратуры приведут к "фактическому закрытию" уголовного производства в отношении Саакашвили, на чем и будет настаивать его защита в дальнейшем, поскольку уверена, что в действиях лидера "Руха новых сил" отсутствует состав преступления.

Уголовное производство в отношении Саакашвили было остановлено 6 марта прокурором Генпрокуратуры Ярославом Домбровским. Ранее, 22 февраля, дело в отношении Саакашвили в рамках дела о "деньгах Курченко" было выделено в отдельное уголовное производство.

Ранее Саакашвили рассказал, что Курченко не был "кошельком" для его партии.

Как сообщала "Страна", защита Курченко обжаловала разрешение на заочное расследование в отношении беглого олигарха.