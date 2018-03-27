Российский актер Ярмольник попал в базу сайта "Миротворец"
Российский актер Леонид Ярмольник попал в раздел "Чистилище" волонтерского проекта "Миротворец". Об этом ресурс сообщает на своей странице в Facebook.
На самом сайте "Миротворец" указано, что российского актера внесли в базу ресурса за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине и антиукраинскую пропаганду.
Напомним, что в мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны целому ряду известных российских артистов, среди которых был и Леонид Ярмольник. Также в список невъездных тогда попали режиссеры Никита Михалков и Станислав Говорухин, певицы Надежда Бабкина и Ирина Алферова.
Ранее "Страна" писала о том, что экс-продюсера групп "Наутилус" и "Би-2" депортировали из Украины в Беларусь.
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