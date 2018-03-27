Победителя конкурса, который определит талисман Киева, выберут 6 июля. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Определение победителя и финальная пресс-конференция состоится 06 июля 2018 года. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в 3 этапа. С 19 марта по 20 мая будут принимать конкурсные работы и выберут 10 лучших путем голосования жюри. Онлайн-голосование за отобранные в первом этапе работы пройдет с 24 мая до 25 июня. Далее состоится определение лучшей работы среди отобранных на втором этапе - с 25 июня до 6 июля.

Участие в конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.

"Целью конкурса является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы. Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой", - отметили в КГГА.

Также реализация проекта будет способствовать распространению знаний граждан Украины и заграницы о традициях украинского народа, увеличению количества внутренних и иностранных туристов и превращение Киева в туристический центр европейского уровня.

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