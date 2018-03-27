Из-за ремонтных работ и ДТП утром 27 марта на некоторых улицах Киева возникли пробки.

Об этом говорят данные сервиса Google maps.

Фото: google.com.ua

В центре движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, Владимирской, Пушкинской, Крещатик, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой улице.

Трудности наблюдаются в районе железнодорожного вокзала, на Бульваре Дружбы народов.

На проспекте Валерия Лобановского также возникли заторы.

На Левом берегу пробки на Броварском проспекте, улице Шолом-Алейхема, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.

Фото: google.com.ua

По данным ресурса dtp.kiev.ua из-за того, что столкнулись две фуры масштабная пробка возникла напротив ул. Трублаини в сторону Одесской площади.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что украинцы обсуждают весенний кошмар на разбитых трассах страны после того, как вместе со снегом сошел асфальт.

Как сообщала "Страна", из-за ДТП вечером 24 марта парализовало движение на Северном мосту (бывший Московский мост) в сторону Троещины в Киеве.