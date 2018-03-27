Столкнулись две фуры, и Киев застрял в пробках
Из-за ремонтных работ и ДТП утром 27 марта на некоторых улицах Киева возникли пробки.
Об этом говорят данные сервиса Google maps.
Фото: google.com.ua
В центре движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, Владимирской, Пушкинской, Крещатик, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой улице.
Трудности наблюдаются в районе железнодорожного вокзала, на Бульваре Дружбы народов.
На проспекте Валерия Лобановского также возникли заторы.
На Левом берегу пробки на Броварском проспекте, улице Шолом-Алейхема, бульваре Перова, на проспекте Ватутина.
Фото: google.com.ua
По данным ресурса dtp.kiev.ua из-за того, что столкнулись две фуры масштабная пробка возникла напротив ул. Трублаини в сторону Одесской площади.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Напомним, что украинцы обсуждают весенний кошмар на разбитых трассах страны после того, как вместе со снегом сошел асфальт.
Как сообщала "Страна", из-за ДТП вечером 24 марта парализовало движение на Северном мосту (бывший Московский мост) в сторону Троещины в Киеве.